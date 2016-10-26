الحكم السوري الدولي في الكاراتيه أمجد عبيد ينال شارة تحكيم دولية جديدة

حصل الحكم السوري الدولي في الكاراتيه أمجد عبيد على شارة التحكيم الدولية في القتال “الكوميتيه” وذلك خلال مشاركته في تحكيم بطولة العالم للكاراتيه المقامة حالياً في النمسا.

وأشار الحكم عبيد إلى أن قيام حكم سوري بالتحكيم في بطولة العالم للكاراتيه في النمسا دليل على أن الرياضة السورية لها شأن كبير وسمعة طيبة ولا سيما في هذه الرياضة التي أثبتت حضورها في المحافل الدولية.

يشار إلى أن الحكم عبيد سبق أن حصل على الشارة الدولية للتحكيم بعد مشاركته في فعاليات دورة التحكيم بالكاتا في بطولة العالم التي جرت باندونيسيا عام 2015 وشهدت مشاركة أكثر من ثلاثمئة وخمسين حكماً من معظم دول العالم وفق نظام اختبارات جديد بإشراف ست لجان مختصة كما شارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية كان اخرها بطولة أمريكا المفتوحة التي جرت مؤخرا في مدينة لاس فيغاس.