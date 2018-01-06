الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على الإرهابي أمون في لبنان

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة والتجريد من الحقوق المدنية على الارهابي الموقوف أحمد أمون.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحكمة أدانت الإرهابي أمون بالمشاركة في تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في مناطق لبنانية عدة منها الضاحية الجنوبية لبيروت والمشاركة أيضا في اعتداءات على مراكز الجيش في عرسال عام 2014 إضافة إلى قتل مواطنين وعسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والتخطيط لارسال سيارات مفخخة الى الداخل اللبناني لتنفيذ تفجيرات إرهابية.

يذكر أن الجيش اللبناني تمكن خلال عملية له في عرسال في تشرين الثاني من عام 2016 من توقيف الارهابي أحمد يوسف امون وهو أحد كبار متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي.