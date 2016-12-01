الحكم بالسجن على المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية بتهمة الاحتيال

قضت محكمة “باسماني” في موسكو، اليوم الخميس، على المدير التنفيذي لشؤون مراقبة الجودة في وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” فلاديمير يفدوكيموف، بسجنه احتياطيا لمدة شهرين بتهمة احتيال ما قيمته 3.2 مليون دولار تقريبا، وذلك وفقا لمراسل “نوفوستي” من قاعة المحكمة.

وقال القاضي آرتور كاربوف، في نطق الحكم: الموافقة على التماس المحقق، اختيار السجن كإجراء احتياطي. هذا واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، يفدوكيموف، بالاحتيال، وطلب من المحكمة حجزه قيد الاتهام.

ويواجه عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن. وقال المحقق، في قاعة المحكمة: “يفدوكيموف متهم بموجب المادة” الاحتيال في نطاق واسع من خلال إساءة استخدام السلطة، ضمن مجموعة منظمة”.

هو قام باحتيال مبلغ لا يقل عن 200 مليون روبل (ما يعادل 3.2 مليون دولار) من ممتلكات شركة صناعة الطائرات الروسية “ميغ”.

وذكر مراسل وكالة “نوفوستي”، أن يفدوكيموف، لم يعترف بذنبه في احتيال ممتلكات شركة صناعة الطائرات الروسية “ميغ”.

وبيّن يفدوكيموف في المحكمة: “أنا لا أعتبر نفسي مذنبا، وقد قدمت بشهادتي طوعا وأنا مستعد لمواصلة تقديم الأدلة والتعاون مع لجنة التحقيق.” وطلب يفدوكيموف من المحكمة الموافقة على الإقامة الجبرية والإفراج عنه بكفالة 30 مليون روبل (470 ألف دولار). وأكد المحامي في المحكمة: “إن الزوجة السابقة لموكلي مستعدة وقادرة على دفع مبلغ 30 مليون روبل”.

وفي وقت سابق في إطار هذه القضية الجنائية كان قد ألقي القبض على المدير العام السابق لـ”الشركة التابعة” لـ”ميغ”، “ميغ —روست” ، أليكسي أوزيروف، ونائب المدير العام لشركة “توبوليف” إيغور نوسكوف. ووفقا للمحققين، قام الشركاء في بدايات العقد الماضي، باختلاس مجمع من المباني في منطقة “خودينسكي بولي” بمساحة 22 ألف متر مربع، الذي تم بيعه بعد ذلك وعلى مدى عقود يتم تأجيره.