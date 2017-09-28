الحكم على الأسير وشقيقه بالإعدام..وعلى فضل شاكر بالسجن 15 عاماً

حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية بالإعدام على الإرهابي الموقوف أحمد الأسير وشقيقه أمجد وذلك على خلفية مشاركتهما في الاعتداء على الجيش اللبناني قرب صيدا قبل 3 سنوات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المحكمة العسكرية برئاسة القاضي حسين عبد الله حكمت على الإرهابيين الأسير وشقيقه وعلى 8 آخرين بالإعدام.

وحكمت على فضل شاكر بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية وذلك لدورهم في الاعتداء على الجيش اللبناني في منطقة عبرا بمدينة صيدا ما أسفر عن مقتل 18 جنديا وضابطا في الجيش اللبناني قبل ثلاث سنوات.