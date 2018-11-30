الحكم على شيشاني بالسجن 4 سنوات لارتباطه بتنظيمات إرهابية

أصدرت محكمة عسكرية في موسكو اليوم حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على شيشاني متورط في تجنيد مواطنين روس لصالح تنظيمات إرهابية في سورية.

وقال مصدر في المحكمة للصحفيين في موسكو اليوم: “إن المحكمة عاقبت المتهم أحمد السنوكايف وهو روسي من الشيشان بالسجن لمدة أربع سنوات يقضيها في سجن الإصلاح ذي النظام المشدد” مضيفاً أن المتهم اعتبر مذنباً في الدعاية والتحريض والدعوة العلنية للمشاركة في التطرف بواسطة الإنترنت بعد أن قدم اعترافاً كاملاً بالتهم الموجهة إليه.

ووفقاً لاعترافات السنوكايف فقد مارس نشاطه في الأراضي الواقعة تحت سيطرة (داعش) في سورية حيث قام بتجنيد عدد من مواطني روسيا الاتحادية في صفوف التنظيم الإرهابي ومارس أعمال التحريض لأيديولوجيا الإرهاب من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي (فكونتاكتي) .