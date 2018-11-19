الحكومة الالمانية توقف كل توريدات الأسلحة إلى النظام السعودي

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم وقف كل توريدات الأسلحة إلى نظام بني سعود على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان نقلته وسائل الإعلام: “إن قرار مجلس الوزراء ينص على وقف تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية” مشيرة إلى أن تصدير الأسلحة إلى هذا النظام “لا يجري في الوقت الراهن”.

وأعلنت ألمانيا في وقت سابق اليوم أنها قررت فرض عقوبات على 18 سعودياً على خلفية مقتل خاشقجي.