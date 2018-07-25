الحكومة البرازيلية تستدعي سفيرها في نيكاراغوا

استدعت الحكومة البرازيلية سفيرها من نيكاراغوا، وذلك بعد مقتل طالبة برازيلية، وأدانت البرازيل العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة في نيكاراغوا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية البرازيلية أمس الثلاثاء 24 تموز، أن راينيا غابرييل ليما التي تدرس الطب في الجامعة الأمريكية في ماناجوا لقيت حتفها بأعيرة نارية في ظروف غامضة يوم الاثنين، بحسب رويترز.

وقال البيان: تندد الحكومة البرازيلية بالقمع المتفاقم والاستخدام غير المتناسب والمميت للعنف واستخدام جماعات شبه عسكرية في عمليات تنسقها فرق أمنية.

وقال متحدث باسم الوزارة “تم استدعاء سفير نيكاراغوا لتقديم تفسير وجرى استدعاء سفيرنا من ماناجوا”.

وقُتل نحو 300 شخص في أسابيع من الاشتباكات الناجمة عن قمع حكومة الرئيس دانييل أورتيغا لاحتجاجات، وتولى أورتيغا السلطة أول مرة في عام 1979 بعدما نجح مقاتلو ساندينيستا الإطاحة بنظام سموزا المستبد. وعاد إلى المنصب في عام 2007.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في نيسان الماضي للاحتجاج على قانون جديد زاد من مساهمة العمال وموظفي الحكومة في التأمين الاجتماعي. وألغى أورتيغا الاقتطاعات لكن القمع العنيف للمعارضة أدى إلى احتجاجات أوسع نطاقا.