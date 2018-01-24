الحكومة البريطانية تؤسس وحدة للتعامل مع “الأخبار الكاذبة”

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن الحكومة ستؤسس وحدة جديدة للتعامل مع “الأخبار الكاذبة” ومحاولة ردع من يسعون لاستغلال هذه الأخبار للتأثير على الأحداث في البلاد.

وأفاد المتحدث أنه في عصر الأخبار المزيفة والروايات المنافسة للأحداث, سترد الحكومة باستخدام أكثر وأفضل لاتصالات الأمن القومي للتعامل مع هذه التحديات المعقدة المتشابكة. مضيفا أنهم سيقومون بالبناء على القدرات الموجودة بإنشاء وحدة اتصالات أمن قومي. ستكون مهمتها مكافحة المعلومات غير الصحيحة. وأضاف المتحدث أن الوحدة ستردع بشكل أكثر منهجية خصومهم وستساعدهم على تحقيق أولوياتهم للأمن القومي.