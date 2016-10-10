الحكومة السورية تعلن استعدادها لتأمين سلامة الراغبين بالخروج من شرق حلب

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه حرصا من حكومة الجمهورية العربية السورية على حياة المواطنين القاطنين في شرق حلب فانها تعلن استعدادها التام لتأمين سلامة الراغبين منهم بالخروج من شرق حلب وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.

وأضاف المصدر لسانا كما ان الحكومة السورية تضمن سلامة من يرغب من المسلحين بالخروج من المنطقة وتسوية اوضاعهم او التوجه باسلحتهم الفردية الى اماكن اخرى يختارونها واخلاء الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك من اجل عودة الحياة الطبيعية الى شرق حلب واستئناف مؤسسات الدولة الخدمية القيام بمهمات تأمين الاحتياجات الخدمية بكل اشكالها للمواطنين الراغبين بالبقاء في شرق حلب.

وتابع المصدر وقد خصصت محافظة حلب عدة ممرات آمنة لضمان ذلك كما أن الحكومة السورية جاهزة لبحث اي مبادرة توءدي لتحقيق هذا الهدف.

يشار الى أن الحكومة السورية كانت أطلقت بالتعاون مع القوات الروسية في ال 28 من تموز الماضي عملية انسانية واسعة النطاق فى مدينة حلب تهدف الى مساعدة المدنيين الذين أصبحوا رهائن لدى الإرهابيين وتضمنت فتح ممرات الى الأحياء الشرقية لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين فى القاء السلاح.

وخرج خلال الاسابيع الماضية مئات المدنيين من خلال هذه المعابر الآمنة وتم نقلهم الى مراكز اقامة مؤقتة مجهزة بجميع المستلزمات الأساسية إضافة الى خروج العديد من المسلحين وتسوية أوضاعهم.