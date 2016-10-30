الحكومة السورية.. توجه نحو استثمار أوسع للموارد

نحو زراعة كل شبر آمن في سورية وتشغيل كل معمل وإيقاف أي منشأة غير مجدية كان التوجه الذي شرحه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقاءه الدارين في مدرسة الإعداد المركزية في التل بريف دمشق واستفاض في الحديث عن الاستثمار الأمثل في القطاعين الزراعي والصناعي لرفع سوية الإنتاج من اجل الوصول إلى مرحلة متطورة من تشغيل مفاصل وأسس الدولة الصناعية.

وكان لافتاً خلال اللقاء التجاوب مع الطروحات المتميزة التي قدمها الدارسون:

تعميم موحد حول موظفي الرقة ودير الزور:

فحول موضوع رواتب الموظفين في الرقة ودير الزور ممن هم داخل أو خارج المحافظتين بين أن البلاغات السابقة لم يتم تفعيلها بالشكل الأمثل وأن العمل جار الآن لوضع تعميم موحد يحل كافة الإشكالات يعده عدد من الوزراء واتحاد نقابات العمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومحافظي المحافظتين لإيصال الحقوق إلى أصحابها.

استثمارات ضخمة في كافة المناطق الآمنة:

وتحدث الرفيق خميس عن وجود عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية في كافة المحافظات الآمنة، ودعا الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال للمبادرة في هذا المجال.

الحمضيات نحو التعافي التام:

وفيما يخص الحمضيات في الساحل السوري بين خميس أهمية الملف وأكد أن المتابعة آنية وأن الحكومة محيطة بكافة حيثيات الملف وهو على طاولة البحث الآن ووعد بأن العام القادم لن يكون هناك أي معانات في هذا الموضوع.

المازوت والسماد صعوبات وحكمة في التعاطي:

أما عن زيادة المخصصات من مادتي المازوت والسماد إلى محافظة طرطوس وغيرها من المحافظات بين خميس الصعوبات التي تواجه الحكومة في تأمين المشتقات النفطية في ظل فقدان المنتج المحلي منها ما يشكل عبء في تأمين وزيادة المادة، وشرح آلية الحصول على الأسمدة والتي تحتاج إلى تشغيل معمل الأسمدة الذي يعمل على الغاز ما يتطلب الضغط على مخصصات توليد الكهرباء وتعمل الحكومة على الموازنة بين الأمرين لضمان تشغيل المعمل بما لا يؤثر على توليد الكهرباء.

التفاح بخير وسيكون أحسن حالاً في العام القادم:

وحول محصول التفاح تحدث خميس عن دور الحكومة في تسعير المنتج هذا العام بسعر مقبول نسبياً ما أثار تجار الأزمات الذين كانوا يشترون المحصول من المزارعين بأسعار بخسة ليصدروه بأسعار مرتفعة فكان تدخل الحومة سبب في كبح هذا الأمر لكن هذا العام شهدت هذه العملية بعض الخلل من ناحية آلية الشراء وتأمين العبوات بسبب عدم توفر المواد الأولية من البلاستيك لصناعتها فعملنا على استيراد تلك المواد وسيكون العمل في العام القادم وفق خطة استباقية تضمن الدفع المباشر لأثمان المنتجات وتوفير الكوادر والعبوات قبل بدء الموسم.

عناية خاصة ودعم كبير للمداجن:

وفيما يخص المداجن كشف خميس عن توجيهات الحكومة لوزارة الزراعة لمتابعة المداجن مدجنة مدجنة للوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها للعمل على تأمينها فوراً سواء من ناحية تأمين القروض أو المستلزمات الإنتاجية لبدء أو استمرار عمل تلك المداجن.

الاستيراد للمواد الضرورية ومستلزمات الإنتاج:

وحول ملف الاستيراد بين خميس أن الحكومة فتحت الاستيراد للمنتجات الضرورية ومستلزمات الإنتاج في وقت لم تفتح الباب لاستيراد الكماليات.

الحكومة في خدمة جريح الوطن وذوي الشهداء:

وختم السيد رئيس الوزراء بالحديث عن ذوي الشهداء ومشروع جريح الوطن الذي يرعاه السيد الرئيس بشار الأسد والذي يُعنى بالجرحى من أبطال الجيش العربي السوري حيث اطلعت الحكومة على الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع لتساهم في خدمة ونجاح هذا المشروع.

البعث ميديا|| بلال ديب