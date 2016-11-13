الحكومة الفرنسية ستمدد حال الطوارئ لبضعة أشهر لتبرير الاعتقالات

صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه سيتم “بلا شك” في كانون الثاني المقبل تمديد حال الطوارئ في البلاد “بضعة أشهر”.

وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت فرض حال الطوارئ في البلاد منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 والتي ادت الى مقتل نحو 130 شخصا وتم تمديدها ستة أشهر في نهاية تموز الماضي.

وقال فالس في مقابلة ضمن برنامج “هارد توك” الذي يعرض على قناة بي بي سي “من الصعب اليوم إنهاء حال الطوارئ خصوصا لأننا ندخل في مرحلة حملة الانتخابات الرئاسية في غضون بضعة أسابيع”.

وتابع “إضافة الى ذلك فإن نظام حال الطوارئ يسمح لنا بالقيام باعتقالات وبعمليات مراقبة إدارية فعالة .. لذلك نعم سنعيش مرة أخرى بلا شك في ظل حال الطوارئ لبضعة أشهر”.

وتعيش فرنسا والدول الغربية حالة استنفار امني خشية وقوع اعمال إرهابية جديدة على غرار هجمات باريس ونيس وبروكسل والمانيا بعد دعم بعض هذه الدول التنظيمات الارهابية في المنطقة ولاسيما في سورية.