الحكومة الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد المقدسات

أدانت الحكومة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه المتواصلة ضد المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

وحذر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح لوكالة وفا من أن نهج التصعيد الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية بمشاركة جنودها والمستوطنين واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة يشكل هجمة خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في أرضه.

وأشار المحمود إلى أن تلك الهجمة المتمثلة بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك وللمدن والبلدات الفلسطينية تسير وفق مخطط احتلالي شامل لفرض مزيد من الهيمنة وترسيخ الاحتلال وتنفيذ مخططات الاستيطان والتهجير ومصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية.

ودعا المحمود أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مواجهة كل سياسات الهيمنة والاحتلال حتى دحره نهائيا عن أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.