الحكومة الفلسطينية تدين مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أدانت الحكومة الفلسطينية المؤامرات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تتمثل اليوم في محاولة تمرير ما يسمى “صفقة القرن”.

وقال المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود في بيان نقلته وكالة “وفا” اليوم: إن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف تصب في مصلحة مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن الفلسطينيين لن يتعاملوا مع مخرجات مؤتمر وارسو وغيره من المؤتمرات غير الشرعية التي تخطط لها الإدارة الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وخروقاته للقانون الدولي.