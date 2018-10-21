الحكومة الكندية تعمل على توطين مجموعة إرهابية من “الخوذ البيضاء”

أفادت الحكومة الكندية، أنها تستعد لتوطين مجموعة من ارهابيي “الخوذ البيضاء” الذين تم إجلاؤهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في تموز الماضي من جنوب سورية إلى الأردن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية أحمد حسين قولهما في بيان مشترك: إن “كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم”.

وأقر البيان بأن كندا دعمت عمل إرهابيي “الخوذ البيضاء” من خلال “مساعدتهم على التوسع وتدريب المزيد من المتطوعين” مشددا على أنه “لدى كندا التزام لمساعدة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم”.

وكانت منظمة ما تسمى “الخوذ البيضاء” تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي غربي حيث أثار تحديد نطاق عملها في أماكن انتشار التنظيمات الإرهابية في سورية حصرا الكثير من علامات الاستفهام حولها وحول عملها الإنساني المزعوم وخصوصا أن أفرادها ينتمون إلى هذه التنظيمات كما ظهروا في مقاطع فيديو يحملون الرشاشات ويقاتلون في صفوفها.