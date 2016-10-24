الحكومة الهنغارية تدعو أوروبا لإقامة تعاون حكيم مع روسيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن أوروبا تحتاج إلى إقامة تعاون حكيم ومدروس مع روسيا من أجل تحقيق النجاح.

وقال أوربان في حديث لصحيفة “بولسكا تايمز” نشر الاثنين 24 تشرين الأول، “يجب علينا أن نمارس سياسة تسمح بأن يكون أقوياء العالم مهتمين بأنفسهم بنجاح أوروبا. ولذلك يجب إقامة تعاون حكيم ومدروس، بما في ذلك مع روسيا وفلاديمير بوتين”.

وأكد رئيس الحكومة الهنغارية: “نحن لا نشعر بوجود خطر على أمننا من قبل روسيا”.

يذكر في هذا السياق أن أوربان يتبنى حيال روسيا موقفا يختلف بعض الشيء عن مواقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وكان قد أعلن خلال زيارته الرسمية إلى موسكو في شباط الماضي أن زمن تمديد العقوبات ضد روسيا بشكل تلقائي قد ولى، مشيرا إلى أن مزيدا من البلدان أصبحت تؤيد التعاون مع روسيا.