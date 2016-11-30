الحكومة تدعو المواطنين للمشاركة بآرائهم لتطوير مشروع التأمين الصحي

دعت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين إلى المشاركة بإبداء آرائهم ومساهماتهم حول تطوير مشروع التأمين الصحي وذلك حرصا من الحكومة على معالجة الثغرات التي تؤءثر على تطبيق هذا المشروع الوطني والاجتماعي المهم حيث فتحت باب التداول والنقاش أمام طالب الخدمة خاصة والأكاديمي والدارس وصاحب القرار.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء فى بيان لها ان مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة في القطاعين الإداري والاقتصادي يشوبه الكثير من العقبات المالية والإدارية والمشاكل المتعلقة بآلية وصول الخدمة إلى المؤمن له.

ويمكن للجميع المشاركة في الرأي حول مشروع التأمين الصحي عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء على شبكة الانترنت.

http://www.pministry.gov.sy/