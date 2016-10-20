الحكومة تشكل مجموعات عمل للإقلاع بمنشآت “فضلون” الصناعية

استكمالا للاجراءات الحكومية لاستعادة الاقتصاد السوري عافيته في مواجهة مفرزات الحرب أطلق وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق تمهيداً لعودة الصناعيين لتشغيل منشآتهم ومعاملهم.

وبدأت عملية التأهيل بوجود عمال الكهرباء والبلديات لإصلاح شبكات الكهرباء وترحيل الانقاض وصيانة الطرقات وشبكات الصرف الصحي التي ستستمر لتشمل جميع أعمال البنى التحتية اللازمة للمنطقة التي خربها الارهاب بشكل كامل.

وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعات عمل من الصناعيين والجهات الحكومية لتحديد متطلبات إعادة إقلاع المنشآت في المنطقة بدقة وفق جدول زمني محدد يلتزم به الصناعيون الجادون بالعودة إلى العمل ليتم تأمينها مباشرة من خلال الجهة الإدارية المشرفة على المنطقة والتي تعتبر صلة الوصل ما بين الصناعيين والجهات الحكومية على أن يتم تقديم تقارير تتضمن جميع الأعمال المنجزة يومياً.

وبين الصناعيون أن المنطقة التي تعرضت للتخريب بشكل كبير مقسمة إلى كتل تضم كل منها /90/ منشآة من المفروض أن يقوم أصحابها بإعادتها للانتاج وذلك بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لإعادة تأهيل بناها التحتية ودعم عجلة الإنتاج الاقتصادي علماً أن عدد المنشآت الموجودة فيها 2400 منشآة.9وفي منطقة “حوش بلاس الصناعية” اطلع الوفد الحكومي على سير العمل الذي عاد بالكامل اليها واستمع من أصحاب الورشات والمنشآت العاملة إلى حاجاتهم المتمثلة بعدم مطابقة المواصفات للقطع التبديلية المستوردة ونقص اليد العاملة ومشكلة حركة الآليات أثناء صيانتها بالمنطقة.

وأبدى أصحاب الورشات الصناعية ارتياحهم لتأمين الطاقة الكهربائية والتغذية المستمرة خلال ساعات عملهم الأمر الذي ساهم بتسهيل عودتهم للعمل بالإضافة إلى توافر المواد الأولية وثبات أسعارها خلال الاشهر الثلاثة الماضية نتيجة استقرار سعر الصرف وتلافي المشكلات التي كانت تحصل سابقاً بين الزبائن وأصحاب الورشات نتيجة اختلاف أسعار المواد بين يوم وآخر.8شارك في الجولة وزراء الصناعة أحمد الحمو والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي ومحافظا دمشق الدكتور بشر الصبان وريف دمشق علاء منير ابراهيم ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس.

وفي تصريح للصحفيين خلال الجولة أكد وزير الصناعة حرص الحكومة على إعادة إقلاع المنشآت المتوقفة عن العمل والبدء بعملية الإنتاج مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا مضاعفة لإيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالصناعيين والمنتجين.

بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أهمية إعادة تأهيل منطقتي حوش بلاس وفضلون بريف دمشق حيث تم وضع خطة لتنظيم كل الأعمال وإزالة العوائق المتعلقة بالطرقات من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لافتا إلى بدء الورشات بإصلاح خطوط الصرف الصحي والمياه والشبكة الكهربائية وتقديم الدعم الكامل لإعادة إطلاق العمل بالمنطقة الصناعية ودوران عجلة الإنتاج بالشراكة مع الصناعيين.11بدوره لفت وزير الكهرباء إلى أنه تم توصيف الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي بلغت قيمتها نحو 42 مليون ليرة سورية حيث باشرت الورشات بإعادة تأهيلها من جديد وبلغت نسبة التنفيذ نحو 45 بالمئة داعيا الصناعيين للعودة إلى منشآتهم ولا سيما أن الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتأهيل سينجز خلال أسبوع.

من جانبه بين محافظ ريف دمشق أنه تم العمل بتأهيل البنى التحتية لإنجازها بالوقت المطلوب مشيرا إلى وجود وحدة إدارية متخصصة تتواجد في المنطقة بشكل دائم لمتابعة متطلبات الصناعي وإعداد تقارير أسبوعية بالأعمال المنجزة.