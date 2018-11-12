الحكومة تقر نظاماً جديداً للتعيين والاستخدام المؤقت: تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك

دمشق- محمد زكريا:

أقر مجلس الوزراء النظام الجديد للتعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة، الذي وافقت عليه لجنة التنمية البشرية، وتضمن إلغاء معامل التثقيل في مسابقات الفئتين الأولى والثانية، بينما تم الحفاظ عليها بالنسبة لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وتم تحديد 80 درجة للاختبار التحريري في المسابقات و20 درجة للمقابلة الشفهية، والمحافظة على الميزات المقدمة لذوي الشهداء، إضافة إلى منح 5 درجات تفضيلية للمسرحين من الخدمة العسكرية.

وتضمنت الإجراءات تشكيل الجهة المنظمة للمسابقة لجنة للإشراف المركزي ولجنة للتنظيم ولجنة علمية وأخرى للمقابلات الشفوية، كما حدد النظام الجديد إجراءات التعيين بموجب الاختبار في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تكليف محافظة دمشق أعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك بدمشق تمهيداً لعودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم وفعالياتهم التجارية والخدمية في المخيم.

ودرس المجلس للمرة الثانية مشروع قانون مجلس الدولة، بعد استدراك اللجنة المشكّلة برئاسة وزير العدل ملاحظات الوزراء على المشروع في جلسة سابقة، والذي يأتي بهدف تحقيق المواءمة مع القوانين الأخرى، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل للنظر في المنازعات الناشئة عن تصرفات الإدارة بوصفها سلطة عامة.

والتزاماً من الحكومة بتسويق المنتجات الزراعية بأسعار تشجيعية للفلاحين وافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 600 مليون ليرة سورية لاستلام الكميات المطلوب تسويقها من موسم التفاح لعام 2018 وتسديد ثمنها للفلاحين.

وفيما يخص مدينة حلب القديمة، شكّل المجلس لجنة متابعة حكومية تضم وزارات السياحة والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والأوقاف لمتابعة خطة الدولة بإعادة تأهيل المدينة القديمة وفق برنامج زمني محدد وبما يحافظ على تراثها المعماري وإرثها الحضاري، كما وافق على إعادة تأهيل كل من مطحنة وصومعة تل بلاط في ريف حلب.

وطلب المجلس من كل الإدارات العامة للمؤسسات والهيئات القيام بجولات ميدانية إلى فروعها وإداراتها في المحافظات، والوقوف على الواقعين الإداري والإنتاجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى أداء هذه الفروع على جميع المستويات الإدارية والبشرية والإنتاجية.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أنه تمت دراسة مشروع تعديل القرار 66 الصادر عام 2013 حول أصول وتعليمات إجراءات المسابقات للتعيين في مختلف الجهات العامة، حيث تم إلغاء معامل التثقيل في مسابقات الفئتين الأولى والثانية بينما تم الحفاظ عليه بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وتم تحديد 80 درجة للاختبار التحريري في المسابقات، و20 درجة للمقابلة الشفهية وعلامة النجاح في امتحان التحرير50، وتم تخصيص /40/ درجة منها لأسئلة عن المؤهل العلمي للمتقدمين للمسابقة، وستكون هناك لجنة مركزية تشرف على المسابقة وبنك أسئلة يتعلق بالاختصاص بحيث يكون الاختبار مؤتمتاً والتصحيح كذلك، مشيراً إلى أنه تم الحفاظ على الميزات المقدمة لذوي الشهداء، إضافة إلى منح /5/ درجات تفضيلية للمسرحين من الجيش.

من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن المجلس وافق على أن تحل محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بكل ما عليها من التزامات وحقوق وواجبات، وذلك بقصد تسخير كل الطاقات الكبيرة المتوفرة في محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات بموضوع إعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجرين إلى المخيم، وتم تكليف المحافظة بوضع رؤية عمرانية مستقبلية للمخيم، موضحاً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لكل المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري بهدف إعادة تأهيلها.