الحكومة تكلّف وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية

كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها، لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة، ومتابعة تحصيل الأموال المعلقة في القضايا الجمركية.

ومن جانب آخر صدق مجلس الوزراء على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج “التجسير” ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى على شواغر محدثة حكماً، وذلك بغية رفع مستوى الأطر التمريضية وتحسين مستوى مهاراتها العلمية والنظرية وتعديل أوضاعهم الوظيفية وتحسين الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية.