الحكومة توافق على فرز المهندسين خريجي الدورات الفصلية «2014-2015»

حرصاً من الحكومة على الاستفادة من الكوادر الوطنية التعليمية وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على فرز المهندسين خريجي الدورات الفصلية الأولى والثانية والتكميلية لعام 2014-2015.

ويصل عدد المهندسين المفرزين الى 4949 مهندساً سيتم فرزهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2004 على أن تتم بلورة آلية جديدة لفرز المهندسين والاستفادة منهم ككوادر تعليمية أساسية في الاقتصاد الانتاجي مستقبلا.

وراعى الفرز ثلاث نقاط متمثلة باحتياجات الجهات العامة ومعدل التخرج والرغبات المقدمة للخريجين وتم استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات ممن حصلوا على معدل تخرج 60 بالمئة فما فوق.

وشكل مجلس الوزراء مجموعة عمل من وزارات العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة ولتفعيل عمل المحاكم المصرفية إضافة إلى ضرورة دعم البنية التحتية لهذه المؤسسات المالية لتكون الداعم الاساسي والممول “للاقتصاد الانتاجي” الذي بدأت فيه الحكومة على مستوى “المشروعات الصغيرة والمشروعات الأسرية”.

وبحث المجلس واقع معايير الجودة والرقابة على السلع الغذائية وآليات تكثيف الرقابة على المعامل العامة والخاصة وواقع النقل الداخلي في المدن الرئيسية واستثمار وتشغيل باصات النقل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إضافة إلى واقع استثمار المنشآت الرياضية في الاتحاد الرياضي العام.

ووافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني السوري الذي يتيح إحداث هيئة الطيران المدني ومنح التراخيص لجميع أنواع خدمات النقل الجوي حيث تمارس الهيئة وفق المشروع الجديد إدارة وتسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني والسلامة الجوية وتقديم الخدمات الملاحية إضافة إلى منح التراخيص المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية في الأجواء والمطارات المدنية السورية لمؤسسات وشركات الطيران المدني الوطنية والعربية والأجنبية كما يتيح المشروع المجال لإصدار الاجازات والرخص والشهادات والاعتمادات اللازمة للشركات العاملة في النقل الجوي.

وأقر المجلس مشروع قانون نقل ملكية مشفى تشرين الجامعي باللاذقية إلى وزارة الدفاع.

وبلغ عدد المهندسين من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلي للعام2014-2015 الذين تمت الموافقة على فرزهم 4949 مهندساً وفق المعايير والأسس التي يتم الفرز بها في الأعوام السابقة والتي تتضمن استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من اختصاصات هندسة معلوماتية 366 مهندسا وهندسة كهرباء بجميع اختصاصاتها 886 مهندساً.

وتم استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات من أبناء المحافظات الشرقية وهي الحسكة 256 مهندسا وديرالزور 84 مهندسا على أن يتم تعيينهم ضمن المحافظتين المذكورتين.

وسيتم توزيع المهندسين ذوي الاختصاصات التالية “الهندسة البحرية والأتمتة الصناعية والموارد الطبيعية المتجددة والبيئة وتقانات الهندسة الحيوية وتكنولوجيا الأغذية والصناعات البتروكيميائية وعلم المواد الهندسية وعلوم الأغذية وعمارة وميكاترونيك وغزل ونسيج على الوزارات ذات الاختصاص لأن معدلاتهم تتجاوز المعدل المطلوب واحتياج الوزارات لهذه الاختصاصات هو أقل من عدد المهندسين الخريجين.

وتتضمن معايير وأسس الفرز عددا من المهندسين الخريجين من الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والتي تم تصديق شهاداتهم من وزارة التعليم العالي أصولاً ضمن الأسس المعتمدة بآلية فرز المهندسين إضافة إلى تشميل عدد من المهندسين خريجي التعليم المفتوح لعام 2010-2011 من اختصاص هندسة معلوماتية وهندسة زراعية.