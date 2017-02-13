الحكومة مستعدة لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية مدنيين وعسكريين

صرح مصدر رسمي في الجمهورية العربية السورية انه بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية ونظرا لنجاح الدولة السورية في تحرير كثير من المدنيين والعسكريين الذين اختطفتهم المجموعات الإرهابية وانطلاقا من أهمية حياة وسلامة كل مختطف سوري أينما كان على الأراضي السورية تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أنها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانا المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا “مدنيين وعسكريين” وذلك حرصا من الدولة السورية على كل مواطن مختطف في أي مكان.

وكانت جهود حثيثة من الجهات المعنية في الدولة السورية أسفرت قبل أيام عن تحرير العشرات من أهالي ريف اللاذقية الشمالي معظمهم من الأطفال والنساء الذين اختطفتهم التنظيمات الإرهابية من قراهم قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.