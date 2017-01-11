الحكومة: معاناة المواطنين من نقص المياه في دمشق مرحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن قطع التنظيمات الإرهابية للمياه عن أبناء دمشق يعد جريمة حرب والعديد من الدول اعترفت بذلك، لافتاً إلى أن ذلك شكل معاناة للمواطنين وهو تحد كبير أمام الحكومة حيث قامت بعدة خطوات لتأمين المياه إلى مناطق دمشق.

وأضاف المهندس خميس عقب اجتماع عمل في مصرف سورية المركزي: أطمئن المواطنين بأن معاناتهم من نقص المياه في دمشق مرحلية وأن قواتنا المسلحة تقوم بجهود كبيرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي تواجه الحكومة كبيرة نتيجة الحرب التي تتعرض لها سورية إذا ما قورنت بحجم تدمير البنى التحتية، مؤكداً أن الحكومة تقوم ببذل كل الجهود لتذليل تداعيات ذلك وما زالت الدولة تؤمن البدائل وهناك فريق حكومي لأجل هذا الهدف سواء ما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو الخدمات الأخرى.