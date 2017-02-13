الحمو من شركة الشرق للألبسة: المطلوب أصناف جديدة وزيادة القيمة المضافة على الاقمشة الخامية

طلب وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو من ادارة شركة الشرق للألبسة الداخلية العمل على انتاج أصناف جديدة والتنوع فى قائمة منتجاتها أكثر لتلبية حاجة السوق واجراء الاختبارات لانتاج أقمشة من الخيوط /الممرسزة/ كونها تتمتع بجودة عالية وتزيد من القيمة المضافة وفتح جبهات عمل لإنتاج انواع جديدة من الالبسة الجاهزة.

وخلال اجتماعه بإدارة الشركة فى مقرها بالقزاز لمناقشة واقع تنفيذ الخطط الانتاجية والتسويقية للشركة عن العام الماضى أكد الوزير الحمو أهمية وقف بيع الاقمشة الخامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة عمليات تصنيعية عليها وبيعها كمنتج جاهز بما يحقق أرباحا اضافية والعمل بشكل مستمر لتحصيل الديون المستحقة للشركة وجدولة الديون المترتبة عليها.

وأشار الوزير الحمو الى ضرورة تنفيذ الخطط الانتاجية بشكل كامل والاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتوفرة فى الشركة بالشكل الامثل

وتطوير الية التسويق فى الشركة عبر توسيع وتحديث منافذ البيع وتلبية حاجة السوق والجهات العامة الاخرى وتوفير المنتج بالجودة الافضل والسعر المناسب.

وقدم مدير عام الشركة المهندس حسام الشلحة عرضا لواقع عمل الشركة والصعوبات التى تعانى منها كنقص العمالة الانتاجية وانقطاع التيار

الكهربائى .موضحا أن نسب تنفيذ الخطة الانتاجية تحسنت بشكل ملحوظ فى النصف الثانى من عام 2016 مع استمرار العمل بوتيرة عالية منذ بداية العام الحالى لزيادة تنفيذ الخطط الموضوعة والوصول الى الاهداف المرجوة.

وذكر أن الشركة لم تتوقف عن الانتاج وتلبية حاجة السوق خلال سنوات الازمة وحققت أرباحا خلال عام 2016 تقدر بنصف مليار ليرة وهى حاليا بصدد استكمال اجراءات تنفيذ المسابقة التى أعلنت عنها الشهر الماضى لتعيين218 عاملا اداريا وإنتاجيا لسد النقص الحاصل ما سينعكس على زيادة الانتاج والأرباح.

حضر الاجتماع معاون وزير الصناعة جمال العمر ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح.