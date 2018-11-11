الحنش: هجوم العدوان الكثيف على الحديدة يهدف لخنق اليمنيين

أفاد عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض عبد المجيد الحنش، بأن تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن يريد من هجومه المتواصل على مدينة الحديدة، خنق اليمنيين تماماً.

الحنش ذكر، في حوار مع قناة العالم، أنه منذ الوهلة عندما فرض الحصار الجوي والبحري والبري، كان الهدف منه أن يخرج الشعب اليمني بثورة ضد حركة “انصار الله” وتغيير النظام في العاصمة صنعاء.

هذه الأمنية لم تتم، رغم محاولات تجويع اليمنيين وحبسهم، فيما بقي شريان وحيد وهو ميناء الحديدة على البحر الأحمر، واعتبر الحنش أن ميناء الحديدة ليس مهماً فقط للمدينة، بل لكل المحافظات اليمنية، لان أكثر من 80% من السلع والمواد الغذائية تمر عبره، والاستيلاء على هذا الميناء بمعنى قطع آخر شريان وآخر متنفس لليمنيين.

وأضاف، أن تحالف العدوان يحاول بهذه الطريقة، خنق الجبهة الوطنية في الداخل، من أجل دفعهم للاستسلام وللحوار لاستحصال ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب.

ضرب ميناء الحديدة، منذ بدء غارات العدوان على معظم أنحاء اليمن، وما يحدث حالياً في الحديدة هو استكمالاً لخطة مبيتة مسبقاً، بحسب الحنش.

عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض بين أن العدوان يرى من هجومه الواسع على الحديدة ومينائها أن بإمكانه تقصير أمد الحرب التي يشنها ضد الشعب اليمني، لان دخولهم في المستنقع اليمني قد كلفهم الكثير.

كما أوضح بأن الولايات المتحدة والدول الغربية قاطبة تمارس ضغوطاً على النظام السعودي والإماراتي من اجل المزيد من الصفقات، بمعنى أن الرياض وأبو ظبي باتتا تخسران الكثير في حرب لم يستطيعا أن يحققا من خلالها اي هدف حقيقي على الأرض.