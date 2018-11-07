الحوثي: العدوان السعودي فشل بالسيطرة على الحديدة

جدد قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي التأكيد على مواصلة الشعب اليمني تصديه لعدوان التحالف الذي يقوده النظام السعودي ورفضه المطلق للاستسلام مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء السياسي والسلاح للعدوان على اليمن.

وقال الحوثي في كلمة له اليوم: “إن الشعب اليمني يمتلك الحق في الدفاع عن نفسه وحريته واستقلاله ويرفض الخضوع لسيطرة النظام السعودي وحلفائه الخاضعين بالمطلق لأمريكا وإسرائيل” مضيفا: “إن العدوان بالأساس يعتمد على إشراف وتخطيط وسلاح ودعم لوجستي أمريكي”.

وبين الحوثي أن واشنطن تعد لكل مرحلة تصعيد في اليمن بتصريحات عن السلام بينما هي تدير الحرب وترتبها موضحا أن الولايات المتحدة حصلت في هذا العدوان على مكاسب كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي عبر صفقات السلاح.

وأدان قائد حركة أنصار الله في اليمن اصطفاف بعض دول الخليج في جبهة العدو الإسرائيلي وقال: “إن التصعيد في هذه المرحلة يقابله توجه من بعض دول الخليج لتعزيز الروابط مع العدو الإسرائيلي وفي مقدمتهم السعودية والإمارات”.

ونوه الحوثي بتضحيات الجيش اليمني واللجان الشعبية مشيرا إلى فشل قوى العدوان بالسيطرة على محافظة الحديدة.