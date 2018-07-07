الحوثي: غزو “العدوان” للساحل الغربي ادعاءات فارغة

جدد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الدعوة لأبطال وشرفاء اليمن إلى الوقوف صف الجيش اليمني ودعمه لدحر العدوان عن البلاد.

وأعلن “الحوثي” في تصريح نقله موقع “المسيرة نت” أن غاية العدو منذ بداية الحرب الهمجية على الشعب اليمني هي السيطرة على ثروات اليمن وفي مقدمتها الجزر والموانئ والساحل, مؤكداً وضوح تلك النظرية بعد رفض العدوان لمبادرة المبعوث الأممي.

وقال الحوثي في تصريحه:

إن “تحالف العدوان قد بات مفضوحاً, ومهما اختلق من اكاذيب لتبرير غزوه للساحل الغربي فهي ادعاءات فارغة”.

وأكد “الحوثي” أن معركة الساحل ستكون أصعب وأقسى على مرتزقة العدوان الغازية, مشيراً إلى أن الميدان ملائم جدّاً لضربهم والتنكيل بهم واستنزافهم وإلحاق الخسائـر الهائلة.

ويقود تحالف العدوان حرباً همجية على الشعب اليمني يستخدم فيها شتى أنواع الوسائل لخلق كارثة تعود باليمن لمئات السنين.