الحوثي: معركتنا ضد العدوان معركة حرية واستقلال وكرامة

أكد رئيس حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي هي معركة حرية واستقلال وكرامة ورفض لمحاولات السيطرة الأمريكية.

وأشار الحوثي في كلمة متلفزة اليوم إلى أن الساحل الغربي لليمن “أفضل ميدان لإغراق الغزاة فيه” منوها ببطولات الجيش اليمني واللجان الشعبية في التصدي للعدوان.

ولفت الحوثي إلى عمالة النظام السعودي لأمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن هذا النظام “خرج عن مبادئ الإسلام وأصبح في الطريق الذي حددوه له”.

وجدد الحوثي التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساره التحرري والدفاع عن المقدسات والأرض والتصدي لمواجهة ما تسمى “صفقة القرن”.

إلى ذلك شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة مسيرتين جماهيريتين تنديدا بدعم واشنطن المستمر لتحالف العدوان على اليمن.

ورفع المشاركون في المسيرتين الأعلام اليمنية ورددوا الشعارات المنددة بتقديم الولايات المتحدة الدعم والعتاد الحربي لتحالف بني سعود من القنابل المحرمة دوليا والطائرات التي تقصف وتقتل الشعب اليمني مؤكدين ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ودعا المشاركون إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من المعتدين.

ويشن التحالف الذى يقوده نظام بني سعود عدوانا على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وتدميرا كبيرا طال البنى التحتية بالتزامن مع فرض حصار اقتصادي على البلاد وهو ما تسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.