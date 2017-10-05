الحيكم: لم ينصفنا القدر ونثق بقدرة اللاعبين للعودة في الإياب

أشاد أيمن الحكيم المدير الفني للمنتخب السوري بأداء لاعبيه بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام أستراليا، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي “كرة القدم لم تنصفنا، قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني، نتمنى أن نبقي بنفس الروح والمعنويات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف الحكيم “لعبنا في ظروف صعبة واستثنائية، استطعنا الحفاظ على سجلنا الخالي من الهزائم في ماليزيا”.



وتابع الحكيم “كنا الأقرب للفوز في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص أمام أستراليا”.

وبخصوص ظروف لقاء الإياب، أوضح الحكيم “لكل مباراة استراتيجية خاصة بها، نعاني من نقص عددي كبير، لكننا نثق في قدرة جميع اللاعبين المتواجدين معنا لإسعاد الشعب السوري”.