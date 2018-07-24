الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي لن يخضع لتهديدات ترامب التجارية

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماس قوله على تويتر أن “الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف” موضحاً أن “أوروبا لن تخضع لتهديدات ترامب وفي حال رضخنا مرة واحدة فسيتعين علينا في المستقبل أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل”.

ويتوجه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر يوم غد إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لإقناع ترامب بعدم فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية.

وبعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والصين تهدد مجدداً بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية ما من شأنه توجيه ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.