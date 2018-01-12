الخارجية الألمانية تنتقد مخططات الكيان الاستيطانية

الخارجية الالمانيةانتقدت وزارة الخارجية الألمانية مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية معتبرة أن محاولات فرض وقائع بتصرف منفرد تصعب المفاوضات المستقبلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: تلقينا قرارات توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بقلق بالغ”.

وأضاف المتحدث: جميع الأطراف مطالبة بضبط النفس في وضع تدور فيه أسئلة مبررة عن مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط”.