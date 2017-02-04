الخارجية الأمريكية تتراجع عن قرار “حظر السفر” وترامب يندد

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول في بيان “تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات”.

وتابع أن “الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية.”

هذا وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بقاض في سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره بحظر دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول شرق أوسطية أغلب سكانها من المسلمين وتعهد بإعادة فرضه.

وقال الرئيس “إن رأي هذا المدعو قاضيا -الذي ينزع عن بلادنا بالضرورة سلطة إنفاذ القانون- رأي سخيف وسيتم إبطاله”.

وأضاف في تغريدة أخرى “عندما تصبح دولة غير قادرة على أن تقول من الذي يستطيع ومن الذي لا يستطيع دخولها والخروج منها خصوصا لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.. تكون مشكلة كبيرة”.