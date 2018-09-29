الخارجية الإيرانية:النظام السعودي هو مصدر الإرهاب والتطرف في العالم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن النظام السعودي هو مصدر الإرهاب والتطرف في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

ورداً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير ومزاعمه المكررة ضد إيران قال قاسمي في تصريحات له اليوم إن “ما نشاهده من إرهاب في جميع أنحاء العالم ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط نابع من السعودية والأفكار المتطرفة التي ينشرها النظام السعودي”.

وأشار قاسمي إلى أن إعلان الجبير عن دعم بلاده لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخريبية والمنتهكة للاتفاقيات الدولية “ليس بالأمر العجيب ذلك أن السعودية هي من أهم المنساقين وراء ترامب جنبا إلى جنب مع الكيان الصهيوني والإمارات والأنظمة الخليجية”.

وفي سياق آخر، أكد قاسمي أن المزاعم التي ساقتها الولايات المتحدة لتبرير إغلاق قنصليتها في البصرة غير مبررة ومثيرة للسخرية.

وكانت الولايات المتحدة قررت أمس اغلاق قنصليتها في البصرة عازية ذلك لأسباب أمنية.

وقال قاسمي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين كل أنواع الاعتداءات على الدبلوماسيين والمراكز الدبلوماسية كما تصف التبرير المثير للسخرية بشأن إغلاق القنصلية العامة الأمريكية في البصرة والذي جاء عقب حملة دعائية وتكهنات وتوجيه اتهامات واهية على مدى أيام عديدة ضد إيران والقوات العراقية بأنه هروب إلى الأمام وإجراء مشبوه وقائم على سياسة الإسقاط.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أمس عن الأسف لقرار واشنطن سحب موظفي قنصليتها فى البصرة وتحذير مواطنيها من السفر إلى العراق ودعا البعثات الدبلوماسية إلى عدم الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم.