الخارجية الإيرانية: إيران على علم بمشروع تركيا بناء جدار على الحدود معها

أعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران على علم بمشروع النظام التركي بناء جدار على الحدود معها، مؤكدا في الوقت نفسه ان “أي اجراء حدودي من جانبهم ينبغي أن تعلم به طهران”.

وقال المصدر في تصريح له اليوم بعد أن أشارت إحدى الصحف التركية إلى بناء جدار على الحدود المشتركة بين تركيا وإيران.. “اطلعنا على هذا الموضوع ولا نعارضه لكن إذا ما تقرر اتخاذ أي إجراء بطبيعة الحال ينبغي إعلامنا بذلك”، مضيفاً.. ان الاتراك عزوا بناء الجدار “لأسباب أمنية” ونحن من حيث الأساس لا نواجه أي مشكلة في ذلك.

وأوضح المصدر أن إيران تشجع على أن يتم تنفيذ هذا الاجراء سريعا لمنع دخول البضائع المهربة اليها.

وكانت صحيفة “حرييت” أشارت قبل أيام إلى قرار أنقرة بناء جدار على الحدود التركية المشتركة مع إيران.