الخارجية الإيرانية: الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني سيفشل

أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني سيفشل بسبب وعي هذا الشعب.

وقال ظريف خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم لمناقشة لائحة انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.. “لقد دحرنا الأميركيين مراراً بالحكمة ومقاومة الشعب وهذه المرة أيضا سندحر أميركا بالتعاضد والتلاحم.. ومن المؤكد أن الحظر الأميركي ضد الشعب الإيراني سيفشل”.

وأشار ظريف إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخفق في تأليب المجتمع الدولي ضد إيران خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة كما تحول اجتماع مجلس الأمن إلى اجتماع لمحاكمة السياسات الأميركية المتفردة.

وأضاف إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران بين للرأي العام العالمي أحقية الشعب الإيراني وفضح الكيان الصهيوني لافتاً إلى أن استعراضات رئيس حكومة هذا الكيان بنيامين نتنياهو باتت موضع سخرية واستهزاء في شتى الأوساط الدولية.