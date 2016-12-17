الخارجية الإيرانية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التأكيد على ان الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية.

وقال قاسمي في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء مساء أمس ان “إيران أكدت وتابعت جديا مسألة الحفاظ على أرواح المدنيين وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع مناطق سورية وبدء الحوار السوري السوري كاستراتيجية دائمة لحل الأزمة وما زالت تؤمن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لها”.

وأضاف قاسمي انه “في ضوء الإجراءات المستمرة والمكثفة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال الأيام الاخيرة والاتصالات الهاتفية المتكررة التي أجراها مع بعض نظرائه في عدد من الدول ومنها سورية وروسيا وتركيا فقد تم بذل الجهود للوصول إلى حلول مؤثرة والعمل للاتفاق النهائي على عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في موسكو في 27 كانون الأول الجاري”.

وأشار قاسمي إلى الضجيج الأخير المفتعل من قبل “المحور الغربي العربي الداعم للإرهاب” حول الأوضاع في حلب وقال .. “ان السياسات الدعائية والمعايير المزدوجة من قبل هذه الدول الداعمة سرا وعلانية للإرهابيين في سورية وسائر المناطق مكشوفة في هذا الضجيج العبثي كلما تم تضييق الخناق على الإرهابيين”.

وبين قاسمي ان إيران بادرت في سياق سياساتها المبدئية لبذل الجهود وإجراء مشاورات واسعة ومكثفة لمساعدة المدنيين وعودة الاستقرار إلى حلب.

وكان قاسمي أكد أمس الأول أن إيران ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى “حلول واقعية” في سورية ومساعدة المدنيين الأبرياء فيها.