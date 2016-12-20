الخارجية الإيرانية تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن زيارة تركيا حتى إشعار آخر

دعت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن الزيارات غير الضرورية لتركيا حتى إشعار آخر وذلك على خلفية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

وكان إرهابي متطرف يدعى مولود ميرت الطنطاش ويعمل فى صفوف قوات الأمن التابعة للنظام التركي اغتال أمس السفير كارلوف بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة أثناء افتتاح معرض صور بعنوان “روسيا بعيون أتراك”.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم: «إن تركيا تشهد في الوقت الراهن ظروفا خاصة لذلك نوصي كل المواطنين الذين يريدون زيارتها بتأجيل زيارتهم إن لم تكن ضرورية إلى إشعار آخر».

وكانت السفارة الإيرانية في تركيا أعلنت أمس بعد عملية اغتيال السفير كارلوف في أنقرة أمس أن أبوابها وأبواب قنصلياتها في تركيا ستغلق اليوم الثلاثاء.