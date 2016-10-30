الخارجية الإيرانية تستنكر إعادة انتخاب السعودية في مجلس حقوق الإنسان

استنكر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد انتخاب السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرا أنه دليل على استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية «إرنا» عن عراقجي قوله «عندما ينتخب نظام يعرف الجميع عنه بأنه قاتل الأطفال ولا يقر بأدنى قيمة للنساء وينتهك الحقوق الأولية لهم تحت شعار التنمية الشاملة لحقوق الإنسان فان ذلك يدلل على أن القرارات التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان وسائر الآليات الدولية لحقوق الإنسان ترتكز علي أسس سياسية».

وأضاف «ربما المعيار الوحيد الذي لا يتم استخدامه بشكل حقيقي هو حقوق الإنسان ولهذا نرى أن دولة كالسعودية تنضم إلى مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي يصدر فيه المجلس قرارا ضد إيران التي يرتكز نظامها على أساس سيادة الشعب».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعادت يوم الجمعة الماضي، انتخاب السعودية لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لولاية جديدة.