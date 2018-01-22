الخارجية الإيرانية تطالب نظام أردوغان بوقف العدوان على عفرين

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مطالبة إيران بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية بأسرع وقت مشددا على ضرورة احترام سيادة سورية على أراضيها.

وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم “إن العدوان التركي الجديد على الأراضي السورية يساعد على عودة الإرهاب والإرهابيين وهذا ليس من مصلحة دول الجوار أو أي أحد ويجب أن تبسط الحكومة السورية سيطرتها على كامل أراضيها”.

وأضاف قاسمي “إن الجمهورية الإسلامية في إيران تتابع تطورات الوضع في سورية وفي منطقة عفرين بشكل جاد ونحن نتواصل بشكل مستمر مع تركيا وقد أعلنا موقفنا من تدخل جيشها في الأراضي السورية”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية طالبت أمس بوقف عدوان النظام التركي على سورية مؤكدة أن استمرار هذا العدوان يخدم التنظيمات الإرهابية ويمثل خرقا للسيادة السورية.