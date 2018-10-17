الخارجية الإيرانية تنتقد الإجراءات القسرية الأميركية الجديدة ضد إيران

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن قائمتها الجديدة للإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد إيران ازدراء سافر للآليات القانونية الدولية ويجسد الحقد الذي تكنه الحكومة الأميركية للشعب الإيراني.

وأشار قاسمي في تصريح له اليوم إلى أن الحكومة الأميركية وعلى عكس مزاعمها بدعم الشعب الإيراني باتت تعرقل مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية للشعب الإيراني مع المجتمع الدولي وتهدد مصالحه عبر خلق العقبات وذلك خلافا لأعراف ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان مشددا على أن محاولات أميركا لن تؤول الى النجاح بالتأكيد.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يلزم أميركا بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تصعيد النزاعات أو يوسع رقعتها ويعرقل مسار حلها وقال إن “نهج الحكومة الأميركية وعدم التزام واشنطن بالآليات ومبادئ القانون الدولي لن يهددا مصالح أبناء الشعب الإيراني فحسب بل سيهددان الاستقرار والأمن العالمي بأسره”.