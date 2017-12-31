الخارجية الإيرانية تنتقد مواقف الغرب المؤيدة لأعمال الشغب

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الاسلام مواقف المسؤولين الأمريكيين المؤيدة لأعمال الشغب والتظاهرات غير القانونية في إيران، مشيرا إلى أن تلك المواقف تكشف أن واشنطن تمارس سياسة الاغواء بالمنطقة.

وقال شيخ الإسلام : هذه التصريحات تكشف أن هذه المجموعة التي أقدمت على التظاهر يجري خداعها من الخارج ومن الواضح أن ترامب الذي يمثل خلاصة العداء لإيران والإسلام والمسلمين يشعر بالنشوة من هذه الأجواء.

وأضاف شيخ الإسلام: إن هذه التصريحات تتعلق بالأيام الأخيرة ولكن عداء ترامب كان واضحا منذ تسلمه الرئاسة مبينا أن عداء الرئيس الأمريكي حديث العهد بالسياسة واضح للجميع من خلال تصريحاته الحادة ضد إيران في الأمم المتحدة وعرقلته للاتفاق النووي.