الخارجية الإيرانية تنفي وضع ماكرون شروطا لزيارة طهران

نفت الخارجية الإيرانية الأنباء التي ترددت حول وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شروطا لإتمام زيارته المرتقبة إلى طهران، مشيرة إلى أن طهران ليس لديها معلومات حول فريق العمل المشترك بشأن الاتفاق الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, أنه ما تردد من أنباء عن أن الرئيس الفرنسي وضع شروطا لزيارته إلى إيران لا أساس له، خاصة أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة, مشيرا إلى أنه سيتم بحث جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي إلى إيران خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران.وبشأن تعديل الاتفاق النووي, أكد قاسمي أن ليس لديهم معلومات حول فريق العمل المشترك للدول الأوروبية الثلاث بشأن الاتفاق النووي، ولم يتلقوا معلومات من جهات رسمية, مضيفا أن الأمريكيون يطرحون أحلامهم وتمنياتهم على لسان الآخرين.