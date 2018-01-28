الخارجية الإيرانية: سياستنا في المنطقة تهدف لإرساء الأمن والسلام

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن السياسات المبدئية لإيران تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار قاسمي في تصريح اليوم إلى أن اتهامات ملك الأردن عبد الله الثاني لإيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة مخالفة للوقائع والحقائق على الأرض ولا يمكنها أن تخفي حقيقة دور إيران المساهم في محاربة الإرهاب والمساعدة على نشر الأمن في المنطقة.

وقال قاسمي “إن هذه التصريحات في ظل الأوضاع الخطيرة في المنطقة لن تساعد على تحقيق مصالح دول وشعوب المنطقة وهي تفيد الانتهازيين والمحتلين والمعتدين فحسب”.

وأضاف قاسمي “إن إيران ما زالت منفتحة على تشكيل قنوات للحوار من أجل توضيح المواقف وإزالة سوء الفهم الحاصل بين الدول” مبينا أن إيران ترحب دائما بالرؤى الإيجابية والتي تؤكد على الاستقرار والسلام في المنطقة.