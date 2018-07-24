الخارجية الإيرانية: غضب الإدارة الأمريكية يعود إلى عزلتها

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن الظروف الجديدة التي تواجهها أمريكا كدولة تعاني من العزلة قد أدت بالإدارة الحاكمة فيها للشعور بالغضب الشديد.

وقال قاسمي في تصريح له حول الهدف من التهديدات الاميركية الأخيرة ضد الجمهورية الاسلامية، ان اميركا وفي ضوء الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته بالخروج من الاتفاق النووي كانت تتوقع أن تتصرف إيران بانفعال وتخرج من الاتفاق لتتخذ (اميركا) سلسلة إجراءات عبر منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الا أن حكمة ويقظة إيران أدت الى افشال المخطط الامريكي.

وبشأن تصريحات بومبيو المناهضة لإيران قال المتحدث، ان أمريكا تتصور بأنها يمكنها عبر فرض الضغوط والحظر والتهديدات خلخلة عزم وارادة الشعب الايراني لتحقق مصالحها المعادية في ظل ذلك ولكن عليها أن تعلم بأن إيران تمكنت من الدفاع عن البلاد بمقاومتها.