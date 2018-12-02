الخارجية الإيرانية: لا قرار أممياً يمنع إيران من متابعة برنامجها الصاروخي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم أنه لا يوجد أي قرار دولي يمنع إيران من العمل ببرنامجها الصاروخي مشيرا إلى أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذا الشأن “مثيرة للسخرية”.

ونقلت وكالة ارنا عن قاسمي قوله ردا على تصريحات بومبيو التي زعم فيها أن إيران خرقت القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن حول الاتفاق النووي الإيراني بإجراء تجربة صاروخية جديدة إنه ” لا وجود لاي قرار اممي يمنع إيران من مزاولة برنامجها الصاروخي او اجرائها اختبارات في هذا الاطار” مجددا التأكيد على ان البرنامج الصاروخي الايراني ذو طبيعة دفاعية وتم تصميمه وفق متطلبات محلية.

وأشار قاسمي إلى انه من “المثير للسخرية ان تستند واشنطن الى قرار اممي انسحبت بنفسها منه وانتهكته بشكل احادي كما حاولت دفع غيرها من الدول الى انتهاكه وهددت من يعارضها في هذا الموقف”.