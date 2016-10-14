الخارجية الالمانية: نأمل بفتح قنوات التفاوض بين موسكو وواشنطن بشأن سورية

أعربت وزارة الخارجية الالمانية اليوم عن املها في ان يثمر اجتماع لوزان المقرر عقده يوم غد السبت في اعادة فتح قنوات التفاوض بين الجانبين الروسي والامريكي بشأن الازمة في سورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق اليوم ان الشرط الاساسي لاستئناف المحادثات بشأن سورية هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن حل الازمة فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الالمانية مارتن شيفر في تصريحات للصحفيين اوردتها وكالة سبوتنيك “العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بالغة الاهمية بالنسبة لحل الازمة في سورية انه أمر جيد أنه سيعقد اجتماع كهذا ونأمل على الاقل في امكانية فتح قنوات المفاوضات”.