الخارجية الايرانية: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة دعم للإرهابيين

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إدانة بلاده الشديدة لاعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية مؤكداً أنها انتهاك لسيادة سورية الوطنية ووحدة أراضيها وخرق للقوانين الدولية وتأتي في سياق دعم وتقوية الإرهابيين.

وقال قاسمي في تصريح له.. “لا شك أن هذه الهجمات العدوانية تأتي في سياق محاولات إضعاف الحكومة الشرعية في سورية وتعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في منظمة الأمم المتحدة وعملا مناهضا للأمن والسلام الدوليين”.

ودعا قاسمي المحافل الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة لعدم التزام الصمت تجاه هذه الاعتداءات المخلة بأمن واستقرار المنطقة والعالم والعمل على بذل أقصى جهودها للحيلولة دون تكرارها.

وتعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي أمس الأول لعدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتجت عنها بعض الخسائر المادية.