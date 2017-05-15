الخارجية الايرانية: سياسات إيران تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة

أكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن طهران لا تسعى إلى توتير الأجواء مع النظام السعودي مشيرا إلى أن سياسات إيران تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم “ايران مستعدة للتفاوض مع السعودية ولا تسعى إلى توتير الأجواء ولا لزيادة التوتر مع هذا البلد لكن على الرياض التوقف عن اعمالها التخريبية في المنطقة”.

وأعرب قاسمي عن أمله “أن تدرك السعودية أخطاءها وتعمل على تعويضها” مشيرا إلى أن التفاوض والحوار والتفاهم مع أي بلد لا يعني قبول تصرفاته او سلوكياته.

إلى ذلك أكد قاسمي أن “القسم الاكبر من حالة زعزعة الأمن وانعدام الاستقرار والفقر في المنطقة ناتج عن السياسة الاميركية خلال العقود الاخيرة” مبينا أن سياسات إيران في المنطقة واضحة تماما وتسعى الى إرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب.