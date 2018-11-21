الخارجية البريطانية: على السعودية وقف عدوانها على اليمن

دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت النظام السعودي إلى وقف عدوانه على اليمن مشيراً إلى أن على السعوديين أن يعترفوا ويقروا بأن الصواريخ التي كان يطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية توقفت بالفعل وألا يضعوا شروطاً أخرى للتفاوض.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن هانت قوله اليوم خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني: “إن جزءاً من طول وقت المأساة اليمنية يعود إلى الفشل السعودي المتكرر في عملية إدارة الأزمة”.

ورأى هانت أن الحلقة المفرغة التي تعيق بدء المحادثات حول وقف الحرب على اليمن هي “عدم رغبة الأطراف في بدء المباحثات”.