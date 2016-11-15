الخارجية التشيكية تنتقد سياسة التدخل في سورية والعراق وليبيا

انتقد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك سياسة التدخل في شؤون العراق وليبيا وسورية التي اعتمدها الغرب واصفا هذه السياسة بـ”السيئة”.

وفي كلمة له أمام مجلس النواب التشيكي، دعا زاؤراليك الدول الأوروبية للعب دور أكبر في المساعدة على إيجاد حل للأزمة في سورية مشيراً إلى أن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي الآن قليل على هذا الصعيد.

وأشار زاؤراليك إلى ان السوريين يرفضون التدخل من قبل الدول الغربية في شؤونهم ويعتبرون أن تقرير مستقبلهم يخصهم وحدهم مشددا على ضرورة أن تتوقف الدول الأوروبية عن الحديث عن مستقبل سورية وطبيعة حكومتها.