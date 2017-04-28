الخارجية الروسيةتنفي تلقي أي شكاوى من الدانمرارك بشأن اتهامها لموسكو بهجمات الكترونية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلق من الدنمارك عبر القنوات الدبلوماسية أي شكاوى أو طلبات بشأن اتهامها لموسكو بالوقوف وراء هجمات الكترونية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للانباء عن إيغور نيفيروف مدير قسم شؤون أوروبا الثاني في وزارة الخارجية الروسية قوله: “لم نتلق أي طلبات .. والموضوع كله مختلق تماما وليس إلا تلاعبا بالحقائق” واصفا المزاعم الدنماركية بأنها محاولة لحل القضايا السياسية الداخلية باستخدام صورة عدو خارجي ما.

وكان وزير الدفاع الدنماركي هيورت فريدريكسن ادعى أن مجموعة هاكرز روس تمكنت في عامي 2015 و2016 من اختراق مراسلات موظفي وزارة الدفاع الدنماركية واصفا الوضع بأنه “خطير للغاية” باعتبار أن الهاكرز قد يتسللون إلى أنظمة إلكترونية حيوية أخرى للدولة الدنماركية.

وأشار نيفيروف إلى سعي الحكومة الدنماركية لتعديل قوانين البلاد لكي تحتفظ بحق منع مرور أنبوب السيل الشمالي 2 عبر مياهها الإقليمية وذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن أو بحجج مرتبطة بحماية البيئة في المياه الإقليمية.

وأضاف نيفيروف: “إن المفوضية الأوروبية أخذت موقفا موضوعيا من هذه المسألة ولا توجد أي مشاكل قانونية أو اقتصادية لاتخاذ موقف متشكك من هذا المشروع.. إنه مشروع متبادل المنفعة ومدروس وهو سيصب في مصلحة الجميع بمن فيهم الدنمارك”.

وفي إطار مشروع السيل الشمالي2 من المخطط بناء خطين لنقل الغاز بقدرة 55 مليار متر مكعب سنويا من سواحل روسيا عبر بحر البلطيق وصولا إلى ألمانيا وبذلك سيكون الخطان الجديدان موازيين للسيل الشمالي1 ولتنفيذ المشروع يجب الحصول على التراخيص من قبل كل من روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.